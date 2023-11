Ilka Bessin: Cindy aus Marzahn ist zurück! Das ist der Grund für ihr Comeback!

Nun seien die politischen Karten neu gemischt, die Welt habe sich verändert, wie die Blondine weiterführte: "Jetzt kommt die wieder und denkt: Das ist ganz schön beschissen hier alles! Verstehst du, was ich meine? Und die kommt wieder, und die Mutti ist weg, Merkel hat uns verlassen". So kann Cindy aus Marzahn die Leute also anscheinend unter völlig neuen Voraussetzungen zum Lachen bringen.

Auch die Farbtrends hätten dazu beigetragen, Cindy wieder auf die Bühne zu holen: "Man hat ja in diesem Jahr gemerkt, dass ganz viel Pink jetzt angesagt ist, das war doch schon so ein Hilfeschrei, mehr geht doch gar nicht. (…) Ich will einfach so ein bisschen Farbe wieder reinbringen. Ich glaube, es ist an der Zeit", betonte die Berlinerin.

Mitte Mai sollen die Dreharbeiten zur neuen "Die Cindy aus Marzahn Show" bereits in Halle beginnen. Erst einmal sind 4 Folgen geplant, wie RTL berichtet.