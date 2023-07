"In aller Freundschaft": ARD-Serien-Aus! Heute läuft die letzte Folge

Wie schon länger vermutet wurde, wird der Abschied in die Sommerpause auch mit nicht nur einem, sondern gleich zwei Abschieden in der Serie verbunden sein. Fans hatten bereits befürchtet, dass es so kommen wird und Dr. Kai Hoffmann der Sachsenklinik Lebewohl sagen wird. Nachdem ihn seine alte Bundesweh-Kameradin Maxima Dobenko bat, mit ihr zu einem Einsatz nach Mali zu kommen, konnte er ihr diesen Wunsch nun schlussendlich nicht ausschlagen und entschied sich für den Einsatz und gegen seinen Sohn Emil und Ex Maria.

Doch als wäre das nicht genug, müssen Fans jetzt auch von Kais Ex-Frau, Dr. Ina Schulte, Abschied nehmen. Nach einem Schlaganfall wird ihr Vater in der Sachsenklinik behandelt, jedoch muss er weiter in eine Reha in Weimar zur Beobachtung. Er bittet seine Tochter ihn dorthin zu begleiten, Ina hadert kurz, entscheidet sich dennoch am Ende dafür mitzukommen.

Es bleibt also spannend, wie es nach der Sommerpause am 29. August für die Ärzte der Sachsenklinik, bei so einem unerwartet großen Ärztemangel, weitergeht. Bis dahin werden im August erst einmal Wiederholungen der alten Folgen gezeigt, somit müssen die Fans nicht komplett auf ihre Lieblings-Serie verzichten.