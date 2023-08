"In aller Freundschaft": Die ARD hat entschieden - TV-Aus für die Sachsenklinik

Die ARD hat entschieden! Wie schon so oft, hat "In aller Freundschaft" wieder einmal den Kürzeren gezogen. Fans mussten in der Vergangenheit bereits des Öfteren auf ihre Lieblingsserie verzichten, da sie einem Sport-Event weichen musste. Die heute Folge, vom 22.08.2023 fällt aus - nicht wie zumeist wegen es Fußballspiels, sondern wegen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die im Ersten ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird und damit "In aller Freundschaft" den 21 Uhr Slot nimmt.

Vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung der ARD. Die Wiederholungsfolgen der letzten Wochen während der Sommerpause sorgten im Netz nicht nur für Freude. Einige Nutzer zeigten sich in den Kommentaren auf Instagram zunehmend genervt von den alten Geschichten aus den Jahren 2006, 2008 und 2009. Da können sich die Fans ja freuen, wenn es nächste Woche am 29. August endlich mit neuen Folgen rund um Dr. Heilmann, Dr. Globisch & Co. weitergeht. Wie heißt es so schön, Vorfreude ist die schönste Freude.