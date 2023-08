"In aller Freundschaft": Herbe Enttäuschung für die ARD-Ärzte-Serie!

Seit "In aller Freundschaft" am 25. Juli in die Sommerpause ging, scheinen die Zuschauer nicht mehr ganz so gebannt auf die nächste Folge ihrer Lieblingssendung zu warten. Kein Wunder, die ARD versorgt ihre Fans während der Sendepause der neuen Folgen mit Wiederholungen von Folgen aus den Jahren 2006, 2008 und 2009. Folgen in denen alte Protagonisten in den aktuellen Staffeln nicht mal mehr am Leben sind, wie die verstorbene Pia Heilmann (die einstige Ehefrau von Roland Heilmann).

Sorgte das nun für Enttäuschung bei den Fans? Zumindest ließen die Einschaltquoten, der ersten Wiederholungsfolge Folge 333 "Falsche Ziele" zu Wünschen übrig. Gerade einmal 2,70 Millionen Menschen schalteten ein und sicherten der Sendung damit nur 11,3 Prozent Marktanteil, wie "Quotenmeter" berichtet. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,23 Millionen Zuschauer erreicht, womit 5,0 Prozent Marktanteil erzielt wurde. Das kann "In aller Freundschaft" eigentlich besser! Bleibt abzuwarten, ob die Fans bei der ersten neuen Folge nach der Sommerpause wieder fleißiger einschalten, wenn die Ärzte der Sachsenklinik wieder mit neuen, spannenden Fällen zurück sind.