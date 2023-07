"In aller Freundschaft": Die ARD nimmt Serie aus dem Programm

"In aller Freundschaft"-Fans hatten diese Woche einen Grund zur Freude - ihre Lieblingsserie war im Ersten in Doppelfolge zu sehen. Schon zur Primetime um 20:15 Uhr anstatt nur um 21 Uhr flimmerten Dr. Heilmann, Dr. Globisch und Co. über die Fernsehbildschirme. Doch damit ist jetzt wieder Schluss. Die ARD entschied sich dazu, es bei diesem einmaligen Vergnügen zu belassen und nimmt "In aller Freundschaft" wieder aus dem Programm.