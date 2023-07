"In aller Freundschaft": Neue Sendezeit überrascht die Fans

Bevor es in zwei Wochen für die beliebte Ärzte-Serie "In aller Freundschaft" erstmal in die Sommerpause geht, hat die ARD für die Fans der Sachsenklinik noch eine ganz besondere Überraschung parat. Sie dürfen sich über einen neuen Sendetermin ihrer Lieblings-Show freuen! Die ARD-Serie geht mit gleich zwei neuen Folgen zur Prime-Time an den Start.