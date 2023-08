Influencerin Lil Tay: Doch nicht tot! Hat sie alles nur vorgetäuscht?

Ihr ehemaliger Manager Harry Tsang hat jedoch Zweifel an der Geschichte. "Nachdem ich von Lil Tays Behauptung über ihr Wohlergehen erfahren habe, bin ich erleichtert, dass sie in Sicherheit ist. Ich glaube jedoch, dass der gemeldete Hacking-Vorfall möglicherweise nicht stattgefunden hat", sagt er gegenüber dem britischen Blatt. Er glaubt, dass die Rapperin die Nachricht bewusst in Umlauf gebracht hat, um wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch ihrem Bruder traut Harry einiges zu. "Mich lassen die Handlungen von Lil Tays Bruder, der für seine Neigung zu extremen Maßnahmen bekannt ist, ein alternatives Motiv hinter diesem Vorfall vermuten." Auffällig ist, dass seit Lily Tays angeblichen Tod ihre Instagram-Zahlen explodiert sind. In wenigen Stunde stiegen die Follower von 200.000 auf 3,5 Millionen. Es wäre wirklich eine harte Nummer, wenn dahinter ein ausgeklügelter Plan steckt...