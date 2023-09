Iris Klein: Kampfansage! Jetzt zeigt sie es allen

Nachdem erste Bild von Iris Klein auf dem Laufsteg der New York Fashion Week öffentlich wurden, konnte auch ihre Tochter Jenny Frankhauser nicht mehr zurückhalten. Die 31-Jährige platzt fast vor Stolz und postet zu einem Foto ihrer Mutter emotionale Zeilen in ihre Instagram-Story: "So stolz auf dich Iris. Zeig es ihnen! Deine Familie steht hinter dir! Du bist der Beweis dafür, dass es immer weiter geht! Dass es immer bessere Zeiten geben wird und, dass man nie aufgeben darf, egal wie hart einen das Leben trifft." Hinzu fügt die Schwester von Daniela Katzenberger noch den Hashtag "strongwomen".

Eine wahre Kampfansage der Ex von Peter Klein also. Iris Klein beweist damit, dass sie trotz der turbulenten letzten Monate nicht aufgibt und ihr Leben so nimmt wie es kommt. Dafür bewundert sie auch ihre Tochter Jenny.