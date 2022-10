Jasmin Herren: Jetzt schießt sie gegen Patrick Romer

Jasmin Herren und ihr verstorbener Mann Willi Herren kamen 2019 ebenfalls in den Genuss am "Sommerhaus der Stars" teilzunehmen. Damit weiß die Kölnerin, was die Kandidaten des Reality-TV-Formats in der Sendung erwartet. Doch auch die schlimmsten Umstände rechtfertigen in den Augen der Witwe des Ballermann-Stars, nicht das Verhalten, das "Bauer sucht Frau"-Rinderzüchter Patrick Romer seiner Freundin Antonia Hemmer gegenüber an den Tag legte. Sie tritt jetzt für die Blondine ein!