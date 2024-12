Jenny Elvers: Harte Reality-Abrechnung! "Mir ist die Kinnlade runtergefallen"

Jenny Elvers reflektiert in unserem Gespräch die Reality-TV-Welt und erklärt: "Die ganze Branche wird immer extremer, weil so viele nachwachsen und das ist ja ein ganzer Berufszweig geworden und die kämpfen sich da durch, mit allen Mitteln und ich weiß nicht, ob mir diese Mittel gefallen." Die TV-Bekanntheit selbst fühlt sich der Branche dennoch nicht entwachsen. Sie betont weiter: "Ich bringe ja auch eine andere Farbe mit rein. Ich finde, man kann sich streiten und über alles diskutieren, aber auf einem guten Weg und nicht nur mit Beleidigung, um hauptsächlich die berühmte Sendezeit zu generieren. Die, zum Beispiel, brauche ich nicht. Das soll nicht arrogant klingen, aber ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann und ich will mich dann auch nicht zu sehr in sowas reinziehen lassen."

Zudem fügt Jenny Elvers noch hinzu, dass sie eine solche Umgangsweise aus ihrem Umfeld auch nicht gewöhnt sei. "Wenn dann geschrien wird und so – das macht mit Angst", gibt sie zu.