Jessica Paszka & Johannes Haller: Erneute Jubel-News! Sie lassen die Bombe platzen

Dazu wandte sie sich noch mit emotionalen Worten an ihre Fans und schwärmt: "Was ich euch auf jeden Fall erzählen wollte ist, dass ich überglücklich bin, dass unsere Hochzeit stattfinden kann in Österreich. Ich bin einfach so dankbar, weil es einfach seit Wochen auf der Kippe stand. Als ich erfahren habe, dass es zu einem Lockdown kommt, dann dachte ich schon, das wird niemals stattfinden und deswegen hatten wir auch einen Plan B, aber das erzähle ich euch nach der Hochzeit, weil wir haben jetzt an Plan A festgehalten". Wie schön für die zwei Turteltauben! Jetzt können sie sich zurücklehnen und auf das Können ihrer Hochzeitsplanerin Svenja Fischer vertrauen. Die hat für das Bachelorette-Traumpaar bestimmt einen wunderschönen Hochzeits-Plan ausgetüftelt, egal ob Plan A oder Plan B, die Fans dürfen sich gewiss schon bald über wunderschöne Traumhochzeits-Bilder von Jessica Paszka und Johannes Haller freuen!

