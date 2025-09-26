Jimi Blue bei „AYTO VIP”: Unerwarteter Kuss-Schock!

Was dann folgt, sorgt für die wohl unangenehmste Szene der Staffel: In einem Vier-Augen-Gespräch sucht Beverly die Nähe zu Jimi Blue und überrascht ihn mit einem weiteren, sehr spontanen Kuss. Zuvor hatte sie ihn gefragt, wie er es findet, wenn Frauen beim Flirten auf ihn zugehen. Die Antwort des Realitystars: „Auf jeden Fall, denn das zeigt Selbstbewusstsein, und das mag ich. Du weißt erst, ob es klappt oder nicht, wenn du es versucht hast.“ Diese Aussage deutete Beverly offenbar als klare Einladung.