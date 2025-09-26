Jimi Blue bei „AYTO VIP”: Unerwarteter Kuss-Schock!
Jimi Blue Ochsenknecht erlebt eine unerwartete Überraschung und gerät bei AYTO VIP plötzlich ins Kuss-Chaos – ohne Vorwarnung!
Spontane Küsse für Jimi Blue Ochsenknecht!
In der aktuellen Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ brodelt es gewaltig. Besonders die Folgen 13 und 14 bieten Reality-TV-Fans reichlich Gesprächsstoff – und das verdanken sie vor allem einer Kandidatin mit einer ordentlichen Portion Tatendrang: Beverly. Sie sorgte nicht nur für Aufsehen durch ihre offene Art, sondern auch durch eine denkwürdige Kuss-Panne mit Promi-Neuzugang Jimi Blue Ochsenknecht.
Heiße Flirts und eine explosive Kuss-Szene am Pool
Die Spannung steigt, als die Kandidaten zu einer exklusiven Pool-Party eingeladen werden. Hier sprühen nicht nur die Funken zwischen Beverly und Jimi Blue – es fallen auch die ersten vorsichtigen Küsse. Beverly zeigt sich anschließend begeistert: „Die Küsse von Jimi sind ein wenig verhalten, aber er küsst gut!“, schwärmt sie. Doch während Jimi Blue es offenbar lieber langsam angehen lässt, sucht Beverly die direkte Konfrontation – und will mehr Nähe.
Kuss ohne Vorwarnung: Jimi Blue ist perplex
Was dann folgt, sorgt für die wohl unangenehmste Szene der Staffel: In einem Vier-Augen-Gespräch sucht Beverly die Nähe zu Jimi Blue und überrascht ihn mit einem weiteren, sehr spontanen Kuss. Zuvor hatte sie ihn gefragt, wie er es findet, wenn Frauen beim Flirten auf ihn zugehen. Die Antwort des Realitystars: „Auf jeden Fall, denn das zeigt Selbstbewusstsein, und das mag ich. Du weißt erst, ob es klappt oder nicht, wenn du es versucht hast.“ Diese Aussage deutete Beverly offenbar als klare Einladung.
Als sie Jimi Blue küsst, ist der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht sichtlich überrascht: „Wo kam denn das auf einmal her?“, fragt er perplex. Beverly bekam eindeutig falsche Signale von Jimis Aussage: „Seine Worte waren ‚wer wagt, der nicht gewinnt‘, so kam es zumindest bei mir an.“ Ups!
Beverly auf Angriff: Auch Leandro bleibt nicht verschont
Beverly hielt jedoch ihr Eroberungsziel nicht nur auf Jimi-Blue beschränkt. Auch Kandidat Leandro erlebte einen überraschenden Kussversuch, der verdeutlichte, dass Beverly sehr direkt vorgeht – und es ihr dabei weniger um Taktgefühl als um das Experimentieren mit Nähe geht.
„AYTO VIP”: Ein Format voller Überraschungen
Ob Missverständnis oder Flirt mit Folgen: Die Kuss-Panne zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Beverly macht die neue Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ zu einem absoluten Muss für alle Reality-Fans. Wer wissen will, wie es weitergeht, schaltet ein, mittwochs um 0:00 Uhr auf RTL+ – Drama garantiert!
