"Diese Ochsenknechts": Darum ist Uwe Ochsenknecht nicht dabei!

Klingt ganz so als wolle sich der Familienvater komplett aus dem Schneider ziehen, was "Diese Ochsenknechts" angeht. In der ersten Folge fiel jedoch bereits sein Name und Natascha erzählte aus der Ehe mit dem Schauspieler: "In den Jahren, wo ich noch verheiratet war, hat man mich sehr unterschätzt. Da hieß es immer nur: 'Boah, die ist so schön!' Und dann habe ich mir immer gedacht: 'Ja, schön und dumm...'. Ich stand halt immer ein Stück hinter ihm, habe ihm die Bühne überlassen. Das hat er sich auch verdient, er ist ein super Schauspieler, toller Musiker." Zumindest scheint kein böses Blut zwischen ihr und ihrem Ex zu fließen. Ob noch weitere Details in der Reality-Doku ans Licht kommen werden, bleibt abzuwarten.

