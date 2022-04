Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Der Anwaltsstreit eskaliert komplett!

Auf Instagram läutet Yeliz jetzt die zweite Runde im Anwaltsstreit mit ihrem Ex Jimi ein. Sie postet Ausschnitte des Schreiben, das Jimis Anwalt ihr zukommen lies, in denen es unter anderem heißt: "Ich fordere sie daher auf, in der nächstkommenden Folge Ihres mit Ihrer Schwester zusammen geführten Podcasts bei Podimo namens 'Bad Boss Moms' Ihre Widerrufserklärung vorzulesen und auf diese Weise die Beseitigung der unwahren Tatsachenbehauptungen in Ihrem Podcast zu veröffentlichen". Dass die Enthüllungen, die sie in ihrem Podcast bisher machte gelogen sein sollen, lässt Yeliz nun nicht mehr auf sich sitzen und kommt ebenfalls auf die Schulden, die Jimi unter anderem für die Miete der gemeinsamen Wohnung sowie Business Class Flugtickets bei ihr hat, zu sprechen: