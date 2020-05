Steven Gätjen: Diese Frau erwärmt das Herz des Star-Moderators

Wenns drauf ankommt, dann verlässt sich nur auf einen Mann! Mit viel Charme und Expertise hat sich Steven Gätjen zur Allzweckwaffe des Senders gemausert. Kein Wunder, dass sich der prominente Moderator auch 2020 im Rahmen von Stefan Raabs „Free ESC“ wieder einmal das Mikro schnappt. Auf der Bühne hat er seine Wandelbarkeit längst bewiesen, doch privat setzt er dagegen lieber auf Gewohnheit. Seit vielen Jahren genießt Steven Gätjen das glückliche Familienleben mit Freundin und Kind. Doch wie sieht das bei einem Star-Moderator eigentlich aus?

Steven Gätjen: Seine Freundin macht ihn schweigsam

Schlagfertig und eloquent leitet der Hamburger mit amerikanischen Wurzeln durch jede erdenkliche Unterhaltungsshow, doch bei einem Thema wird selbst er schweigsam. Nur sehr selten spricht Steven Gätjen über seine Freundin und seine Kinder. Dabei gibt es privat nichts zu verbergen, denn der ProSieben-Star ist bereits seit vielen Jahren glücklich vergeben. Die Frau, die sein Herz seit einer halben Ewigkeit erwärmt heißt Svenja Baumann und arbeitet als Produktionsassistentin. Gemeinsam mit seiner unbekannten Auserwählten lebt Steven Gätjen heute in seiner Heimatstadt Hamburg. Zwar wurde der Moderator im amerikanischen Phoenix geboren, doch bereits mit drei Jahren zog er mit seinen Eltern in die regnerische Hansestadt. Nach dem Abitur am Gorch-Fock-Gymnasium, verschlug es ihn noch einmal zurück nach Amerika. Dort studierte Steven Gätjen an der University of California und an der Filmschool in San Francisco, bevor der Wahlhamburger den Rückflug in den europäischen Norden antrat.

Mit dieser schönen Frau erscheint Steven Gätjen auf dem Roten Teppich

Als Moderator ist Steven Gätjen mittlerweile selbst schon ein echter Promi unter den . Ob , oder , zu den Hollywood-Ikonen pflegt er ein fast schon freundschaftliches Verhältnis. So verwundert es wenig, dass Steven Gätjen sich auf dem Roten Teppich regelmäßig mit einer bildschönen Frau nach der nächsten ablichten lässt. Selbst Filmstar erlag schon dem Charme des Deutsch-Amerikaners.

Nur von einer Frau ist weit und breit keine Spur zu sehen: Seiner Freundin Svenja! Trotzdem Steven Gätjen fast immer als Single auf dem Roten Teppich erscheint, hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass seine Freundin blond ist und ihre Haare schulterlang trägt. Beim Hamburger Filmfest 2009 durften Anwesende einmalig einen kurzen Blick auf die Freundin von Steven Gätjen werfen. Dort verriet der Moderator auch: "Wir sind schon sehr, sehr lange zusammen und auch sehr glücklich." Doch das ist nicht das einzige Geheimnis, das mittlerweile gelüftet wurde!

Matthias Opdenhövel & Frau Alexandra: Das ist ihr süßes Ehe-Geheimnis

Tom Cruise plaudert über Steven Gätjens Kind

Lange hielt Steven seine kleine Familie geheim, doch ausgerechnet ein waschechter Hollywood-Star machte dem schweigsamen Moderator 2011 einen Strich durch die Rechnung. So plauderte Tom Cruise im Dezember des Jahres bei der Europa-Premiere von „Mission Impossible“ in München munter drauf los und gratulierte Steven Gätjen zur Geburt seines Sohnes. Da schaute selbst der sonst so schlagfertige Moderator doof aus der Wäsche. Gegenüber „Bunte“ sprach er später Klartext: „Ja, es stimmt. Ich werde Papa. Aber dass Tom das hier vor der Kamera erzählt, war so nicht geplant.“ Tja, zwar kostete das Outing Steven Gätjen eine Männerfreundschaft, doch dafür konnte sich der frischgebackene Papa über die Geburt seines ersten Kindes freuen. „Ich bin total stolz. Das ist eine wahnsinnig aufregende Zeit und ich freue mich so sehr drauf,“ ergänzte er schmunzelnd. Wir sind gespannt, was unsere Hollywood-Ikonen früher oder später sonst noch so ans Licht bringen...

Es gibt sie selbst in Hollywood: Die große Liebe! Ob Steven Gätjen sich wohl mit diesen auch mal privat trifft: