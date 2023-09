Joey Kelly: "Kelly-Family"-Comeback! Er spricht über die Jubel-News

Für Joey Kelly ist eine musikalische Reunion mit seiner Familie außer Frage: "Ich bin immer dabei. Musik ist für mich ein ganz großes Teil meines Lebens! Also ich weiß, es wird oft geschrieben oder man denkt, dass ich halt quasi nur das eine mache. Aber das ist nicht so." Wenn es nach Joey ginge, stehe einem Comeback der "Kelly Family" also nichts mehr im Wege. Bleibt abzuwarten, ob das die anderen Mitglieder seiner Familien-Band auch so sehen und sich Fans wirklich schon bald auf die "50 Jahre Kelly Family"-Tournee freuen dürfen.