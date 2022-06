Johnny Depp: Neue Vorwürfe! Nun folgt bereits der nächste Paukenschlag

Da hat er den einen Prozess nun, nach 6 Jahren Rosenkrieg, endlich hinter sich, folgt jetzt bereits der Nächste. Zwar kann Johnny Depp nun erstmal seinen Triumpf über Ex-Frau Amber Heard feiern, die ihm nach verlorenem Prozess 14 Millionen Euro Schadensersatz zahlen muss, doch lange wird er sich auf diesem Sieg nicht ausruhen können.

Doch was ist passiert? 2018 hatte Gregg "Rocky" Brooks den Hollywood-Star wegen eines Zwischenfalls, der 2017 an einem Filmset passiert sein soll, verklagt. Berichten der "The Sun" zu Folge, soll Johnny dem Crew-Mitglied damals in alkoholisiertem Zustand in die Rippen geboxt haben. Der Schauspieler selbst behaupte jedoch lediglich aus Notwehr gehandelt zu haben. Das soll nun vor Gericht geklärt werden. Der Anwalt von Brooks äußerte sich nach der Urteilsverkündung im Prozess von Johnny und Amber Heard nun wie folgt: