Judith Rakers: Hat die „Tagesschau“-Sprecherin Freund und Kinder?

Ursprünglich stammt Judith Rakers aus der kleinen Gemeinde Bad Lippspringe. Dort wuchs sie mit ihrer Familie im ländlichen Raum auf. Doch das Landleben war der fleißigen Abiturientin nicht genug. Für ihr Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Deutschen Philologie zog es das Landei an die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Bereits parallel zum Studium arbeitete sie als Hörfunk-Moderatorin bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster, bevor 2004 der NDR an ihre Tür klopfte und ihre Karriere einläutete. Doch trotz aller Erfolge hat Judith Rakers heute nicht vergessen, wo sie herkommt. Ihr Vater Hermann Rakers, bei dem sie nachdem sich ihre Eltern trennten aufwuchs, ist noch immer der wichtigste Mann in ihrem Leben. Und bis Judith Rakers Traummann um die Ecke biegt, wird das sicherlich auch so bleiben...