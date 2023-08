Jürgen Drews: Erste Worte von Tochter Joelina nach dem Krebs-Schock!

Gegenüber "Bild" macht Ramona und Jürgen Drews Tochter Joelina klar, wie hart die Zeit nach der Diagnose ihre Mutter wirklich war: "Es war ein bösartiger Haut-Tumor. Das war ein Riesen-Schock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren."

Als Ramona ihren Mann zu einem Termin beim Hautarzt begleitete, entdeckte der Arzt ihren Krebs durch Zufall: Eine Stelle, an der schon einmal ein Muttermal bei der 49-Jährigen entfernt worden war, kam es erneut zu Unregelmäßigkeiten auf der Haut. "Die Stelle sah nicht gut aus, der Arzt entnahm gleich eine Probe. Am nächsten Tag rief er meine Mama an und sagte ihr, er hätte schlechte Nachrichten. Es wäre ein sehr aggressiver Hautkrebs diagnostiziert worden, sie müsse sofort operiert werden.", erklärt Tochter Joelina.

Bei der OP wurde Ramona dann der bösartige Tumor aus der Brust herausgeschnitten. Als nach einer Woche die Nachricht kam, dass der Krebs nicht gestreut hat, konnte die Familie endlich aufatmen: "Das war für uns die schönste Nachricht überhaupt! Im Nachhinein waren wir froh, dass der Tumor rechtzeitig entdeckt wurde."