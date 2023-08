Jürgen Drews: Gefühlschaos! Darum weinte er wirklich in aller Öffentlichkeit

Sein Leben ist derzeit ein einziges Gefühlschaos. Am liebsten würde Jürgen Drews seine Frau Ramona nie mehr loslassen. Ganz fest drückt er sie an sich. Als sich die beiden kürzlich bei einer Show von Florian Silbereisen im Publikum zeigten, brach der Sänger plötzlich in Tränen aus. Jetzt wird klar, warum er vor seinen Fans weinte...