Jürgen Drews: Neue traurige Details enthüllt! Die Sorge um ihn wird immer größer

Der letzte Freund, der etwas von Jürgen gehört hat, ist Kollege Mickie Krause. "Er hat mich zu meinem Geburtstag angerufen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte fast schon ein bisschen Pipi in den Augen", erzählt er. "Natürlich habe ich gefragt, wie es ihm geht. Es sei alles wunderbar und der Schritt aus der Öffentlichkeit der richtige gewesen. Ich glaube, Jürgen hat zu sich gefunden. Er ist tiefenentspannt und genießt sein Rentnerleben. Das wünsche ich ihm zumindest."

So richtig hat sich Jürgen also nicht einmal von seinem Freund in die Karten gucken lassen. Wie kommt Jürgen, der früher das Bad in der Menge und den Kontakt zu den Fans so sehr genossen hat, mit der Zurückgezogenheit klar? Er, der jede Bühne im Sturm eroberte und immer die Nacht zum Tag machte? Keine Frage, seine Krankheit Polyneuropathie zwingt ihn dazu, alles ruhiger angehen zu lassen. Aber ist dieser völlig veränderte Alltag wirklich das, was er wollte?

Sein Management teilte "Das Neue Blatt" mit, dass es nichts Neues zu Jürgen Drews gibt. Jürgen, wir machen uns Sorgen!