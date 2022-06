Julian Claßen: Bibi wer? Jetzt wurde er mit seiner Neuen erwischt!

'Was Bibi kann, kann ich schon lange', hat sich Julian wohl nach den ersten Kuss-Bildern seiner Ex mit ihrem Neuen Timothy Hill gedacht. Nun spazierte auch er händchenhaltend mit einer hübschen Brünette durch das Luisenviertel in Wuppertal. Natürlich blieb der YouTube-Star dabei nicht unerkannt und ein aufmerksamer Fan lichtete den Ex von Bibi Claßen in einem unbeobachteten Moment ab. Dieses Foto erschien dann sogar in der Instagram Story der Lokalseite von Wuppertal: