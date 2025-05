"Kampf der Realitystars": Diese beiden Stars sind in Folge 4 raus!

Die berühmt-berüchtigte "Wand der Wahrheit" stand diesmal ganz im Zeichen der Beliebtheitsskala. Martin Semmelrogge, Dennis Lodi, Anouschka Renzi und Jens Hilbert wurden von ihren Mitstreitern als die beliebtesten Bewohner eingestuft. Am anderen Ende: Anita Latifi, Hati Suarez und Christin Okpara – sie landeten ganz unten im Ranking. Doch nicht nur die Beliebtheit entschied über den Verbleib in der Sala: Auch das "Safety-Spiel" brachte Bewegung ins Feld. Can Kaplan, Stephen Dürr, Giuliana Farfalla und Pinar Sevim konnten sich durch ihre Leistung retten – Hati nicht. Laut Neuzugang Martin habe sie sich zu "langweilig" verhalten, obwohl sie sich eigenen Aussagen zufolge lediglich endlich mal bewusst aus dem Drama heraushalten wollte. Das Urteil fiel gnadenlos aus: Hati musste gehen.