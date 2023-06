Kampf der Realitystars: Eva Benetatou rechnet mit Ex-Flirt Paul Janke ab!

Eva Benetatou und Paul Janke verstanden sich auf Anhieb bei "Kampf der Realitystars". "Ich bin positiv von Eva überrascht", schwärmte der Ur-Bachelor in der Sendung. Doch nach den Dreharbeiten schlug er plötzlich ganz andere Töne an, lästerte öffentlich über sie. "Wenn man jetzt weiterguckt, sieht man glaube ich auch, dass ihr wahrer Charakter so ein bisschen durchgekommen ist und ich eigentlich jetzt im Nachhinein die gleiche Meinung habe, wie ich sie vor der Sendung hatte", ätzte Paul auf Instagram. Und was sagt Eva selbst dazu?