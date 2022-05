Kerstin Ott: Jetzt bricht ihr Lügenkonstrukt zusammen

Wie Kerstin im Podcast "Aber bitte mit Schlager" vor einigen Wochen offenbarte, wäre sie definitiv für ein Jury-Aus von Joachim Llambi. So gab sie zu verstehen: "Ich finde, was da Jury-mäßig abläuft, das ist auch Mobbing! Genauso wie Dieter Bohlen ersetzt wurde, würde ich mir das auch bei Herrn Llambi wünschen." Doch was steckt wirklich hinter dieser Aussage? Schließlich ist es bereits ganze drei Jahre her, dass Kerstin bei "Let's Dance" übers Tanzparkett schwebte! Comedian Mario Barth will die Antwort wissen! So gibt er via "Instagtam" zu verstehen: "Warum hat sie nach drei Jahren Llambi angegriffen? Warum? Ihr neues Album kommt raus gerade. Kein Marketing. Wie asozial ist das denn?" Oh je! Was Kerstin über diese Aussage denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu!