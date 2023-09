König Charles: 180-Grad-Wende! Nun meldet er sich zu Wort

Eigentlich wollte König Charles den ersten Todestag seiner geliebten Mutter, Queen Elizabeth II., allein verbringen. Er hatte vor, keine Gedenkveranstaltung zu besuchen, er wollte lediglich in seinen privaten Gemächern trauern und in Erinnerungen schwelgen. Daher wurde sogar Prinz William und seiner Gattin Prinzessin Kate der Auftrag erteilt, den König von Großbritannien zu entlasten und sich um das öffentliche Andenken an die verstorbene Königin zu kümmern. Doch nun hat König Charles diesen Plan überraschend über den Haufen geworfen, denn nun meldet sich der Sohn der Verstorbenen auf der Social Media Plattform "Instagram" zu Wort!

In einem Post auf der offiziellen Seite der royalen Familie lässt König Charles verkünden: "Anlässlich des ersten Jahrestages des Todes Ihrer verstorbenen Majestät und meines Beitritts erinnern wir uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie für so viele von uns bedeutet hat." Weiter formuliert König Charles: "Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir in diesem Jahr entgegengebracht wurde, während wir unser Bestes taten, um Ihnen allen zu dienen. - Charles R." Zu diesen emotionalen Worten teilt der Palast Bilder der Queen und ihres Sohnes König Charles.