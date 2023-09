König Charles: Heftiger Denkzettel! Prinz William zerstört ihm alles

Mit diesen Neuigkeiten muss sich König Charles wohl erst einmal anfreunden! Denn eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" hat ergeben, welche Royals sich der größten Beliebtheit erfreuen. Und eins steht fest: König Charles ist es nicht!

Entgegen der Erwartungen befindet sich der Sohn von Queen Elizabeth II. nämlich nur auf dem dritten Platz! Lediglich 60 Prozent der Befragten gaben an, ihren König zu schätzen. Ein nicht gerade berauschendes Ergebnis! Denn während sich Charles mit dem vierten Platz begnügen muss, belegt Sohn Prinz William den ersten Platz. Rund 74 Prozent der Umfrageteilnehmer sind Fans des Thronfolgers von Großbritannien. Ein Ergebnis, das sich König Charles sicher auch für sich selbst gewünscht hätte!

Auch Prinzessin Anne kann ihrem Bruder den Rang ablaufen, denn sie belegt den zweiten Platz auf der Beliebtheitsskala, mit rund 73 Prozent. Ihr wird der Ruf zuteil, am härtesten in der Königsfamilie zu arbeiten - und das scheint sich in Sympathiepunkten bezahlt zu machen! Nur einen Prozentpunkt hinter der Schwester des Königs liegt Schwiegertochter Prinzessin Kate. Die Ehefrau von Prinz William erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit und kann 72 Prozent der Befragten für sich gewinnen.

Immerhin ist König Charles auf den hinteren Plätzen des Rankings nicht allein, denn Prinz Harry und Herzogin Meghan erreichen nur 24 Prozent bei der Befragung. Und Schlusslicht der Umfrage ist Skandal-Prinz und Bruder Andrew, der nach dem Missbrauchsverdacht nur 6 Prozent von sich überzeugen konnte.

Es kommt wohl noch etwas Arbeit auf König Charles zu, um seine Beliebtheit etwas zu steigern...