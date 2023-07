Königin Letizia: Genug ist genug! Sie hat die Nase voll

Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Nun ist Juan Carlos derjenige, der die Monarchie in eine schwere Krise stürzte und ins Exil floh. Zwar haben viele Spanier inzwischen Mitleid mit ihrem früheren König und würden ihm wünschen, dass er in seine Heimat zurückkehren darf. Doch Königin Letizia kennt auch rund drei Jahre nach seiner Flucht keine Gnade. Sie soll ihrem Schwiegervater gerade sogar ein Palast-Verbot erteilt haben, berichten Insider des spanischen Hofs laut "Neue Post"!

Zweimal reiste Juan Carlos in den letzten Monaten nach Spanien, ohne dass der Palast ihn aufhielt. Jetzt soll der König eine dritte Reise planen. Erst zur Segelregatta in Sanxenxo. "Und er fragte an, ob er eine Nacht im Zarzuela-Palast schlafen dürfte", erzählt man sich in Spanien.

Diese Anfrage soll Letizia zutiefst erbost haben. Sie griff höchstpersönlich zum Telefon, um Juan Carlos deutlich zu machen, dass er nicht willkommen sei.

Das spanische Volk mag dem ehemaligen König seine Fehltritte verziehen haben. Die Königin jedoch noch lange nicht.