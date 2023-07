Königin Letizia & König Felipe: Schwerer Vertrauensbruch! Jetzt steht die Monarchie auf der Kippe

Ende der 80er-Jahre verliebte sich der Kronprinz in Isabel Sartorius. Leider hatte sie einen großen Makel, der schwer auf der Beziehung zu Felipe lastete: Ihre Eltern waren geschieden! Das konnten weder ihre aristokratische Herkunft noch ihr Diplom in Diplomatie ausgleichen. 1991 zerbrach das Glück unter dem öffentlichen Druck. Zumindest offiziell. Inoffiziell haben sie sich weiter getroffen. Bis Isabels Mutter laut "Freizeitwoche" angeblich im Zarzuela-Palast anrief und sagte: "Isabel ist schwanger, wir haben ein Problem." Doch Felipes Mutter Sofia soll nur kalt geantwortet haben: "Entschuldigung, ihr habt ein Problem." Kurz danach gab Isabel an, dass ein anderer Mann der Vater ihres Kindes sei. 1997 kam ihre Tochter Mencia zur Welt.

Bis heute ist sich die Adelsexpertin Pilar Eyre sicher, dass sie Felipes Tochter ist und fordert den Monarchen auf, sich endlich zu seinem Kind zu bekennen. Pikant: Die spanische Verfassung unterscheidet nicht zwischen ehelichen und unehelichen Nachkommen des Königs. Somit hätte Mencia noch vor Prinzessin Leonor Anspruch auf den Thron. Jetzt ist sogar die spanische Monarchie in Gefahr...