Laura Maria Rypa bricht ihr Schweigen: "Lange hatte ich Angst, meine Gedanken zu teilen"

Die 29-Jährige gibt zu, dass es sie viel Kraft gekostet hat, aus der Instagram-Scheinwelt auszubrechen und diese intimen Worte zu finden: "Lange hatte ich Angst, meine Gedanken zu teilen. Diese Zweifel, die stillen Kämpfe, die manchmal kommen, wenn der Tag zu viel war und die Kräfte zu wenig. Ich hatte Angst, verurteilt zu werden für das, was ich fühle, für meine Schwächen", beichtet sie.

Der Mama-Alltag kann auch sie überfordern, wie sie zugibt, dennoch ist ihr wichtig zu betonen: "Deine Kinder lieben dich nicht, weil du perfekt bist. Sie lieben dich, weil du da bist, mit deiner Liebe, deiner Hingabe und deiner Kraft. Lasst uns ehrlich sein über die Höhen und Tiefen. Wir alle kämpfen, und das macht uns so unglaublich stark." Mit diesen Worten will sie Müttern, die ähnlich empfinden, Mut machen, dass sie nicht alleine sind. So findet sich zum Beispiel auch die Frau von Mola Adebisi (51), Adelina Zilai (37), als frischgebackene Mama in Laura Marias Worten wieder und kommentiert das Video mit "Ich fühl den Post so!".

Da scheint Laura Maria Rypa wohl so einigen Müttern aus der Seele zu sprechen. Abschließend richtet sie sich noch einmal an ihre Community und betont: "Du bist nicht alleine. Und du bist wundervoll, genau so, wie du bist."