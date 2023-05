Laura Maria Rypa: Große Sorge um Baby Leano - damit hätte sie nicht gerechnet

Doch ihre Bemühungen kommen nicht bei allen Fans gleich gut an. Zwar können die meisten ihre Entscheidung nachvollziehen, jedoch werden in den Kommentaren auch Stimmen laut, die ihr vorwerfen, ihren Sohn trotzdem noch zu oft zu zeigen: "Ich würde das Kind dann gar nicht zeigen, wenn ich das Kind schützen möchte...Nur das Gesichtchen zu verstecken ist auch nicht besser. Kinder haben absolut nix im Netz zu suchen" schreibt eine Nutzerin.

Andere haben noch einmal eine andere Meinung zu der Umgangsweise im Netz und kommentieren: "Sorry, ein Baby kann man auf jeden Fall zeigen, der sieht doch in einem Jahr ganz anders aus" oder "Ich denke man könnte Babys bis zum 2. Jahr ruhig zeigen, weil die verändern sich noch so, dass man die später sowieso nicht erkennt. Mit 3 Jahren gehen die aber schon in den Kindergarten und da sollen die anonym/unerkannt aufwachsen. Deswegen finde ich bis 2 Jahre ok."

Ob Laura Maria mit solchen Reaktionen gerechnet hat? Sie wird wohl selbst wissen, was für ihren Leano am besten ist...

Auch interessant:

Warum sich Papa Pietro mit seiner Ex Sarah Engels aktuell wegen Söhnchen Alessio nicht einig ist, erfährst du im Video: