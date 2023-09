Laura Maria Rypa & Pietro Lombardi: Trennung! Er hat seinen Ring bereits abgelegt

Laura Maria Rypa zeigt sich halbwegs gut gelaunt in ihrer Instagram-Story. Sie erzählt ihren Followern, dass sie seit ewigen Zeiten das erste Mal wieder ihr erstes eigenes Auto fährt. Warum sie plötzlich von den prunkvollen Auto, die Pietro so sehr liebt, auf ihren alten Schaltwagen umsteigt, ließ die Influencerin offen. Doch auch dieses Vorkommnis reiht sich in eines von vielen ein. Denn auch auf Instagram gibt es zunehmend viele Spekulationen über ein Liebes-Aus mit Pietro. Zuletzt hatte Laura Maria überraschend den gemeinsamen Partner-Broadcast-Channel verlassen. Erst hieß es von der 27-Jährigen: "Leute, ganz kurz, ich habe hier nichts gelöscht oder sonst was, nur zur Info. Vielleicht ein Systemfehler." Später revidierte sie jedoch ihre Aussage und erklärte: "Ja... Ich sag es mal so: Hab es einfach nicht mehr genutzt und deshalb gelöscht." Alles etwas merkwürdig...

Nun urlaubt Laura Maria Rypa gemeinsam mit Sohn Leano in der Türkei. Auf Instagram verkündet sie ihren Fans: "Wir sind angekommen und haben schon die Koffer ausgepackt. Leano hat nicht ein einziges Mal geweint oder war quengelig. Wir gehen jetzt schlafen und ich melde mich morgen bei euch." Währenddessen scheint es auf dem Social Media Kanal von Pietro Lombardi ungewöhnlich still zu sein. Ob er sich mit seiner Liebsten im Urlaub befindet, ist unklar.