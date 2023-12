Laura Müller: "Die Scheine sind echt" - mit dieser Enthüllung sorgt sie für Furore

Man muss kein Psychologe sein, um das Werk zu interpretieren: Laura sieht ihren Micha offensichtlich nach wie vor als reichen Gönner, der mit Dollar-Scheinen nur so um sich wirft. Als sie ihn kennenlernten, floss das Geld tatsächlich noch in Strömen – durch TV-Jobs, Auftritte und Plattenverkäufe. Und auch wenn die Situation völlig anders aussieht, nachdem der Wendler sich durch krude Verschwörungsschwurbeleien ins berufliche Aus katapultiert hat, denkt das Paar gar nicht daran den Luxus-Lifestyle aufzugeben. Irgendwo muss der Wendler noch einen geheimen Kohlespeicher haben, anders lässt sich kaum erklären, dass er seine Laura, wie kürzlich während einer gemeinsamen Shopping-Tour in Los Angeles, weiter mit kostspieligen Präsenten überschütten kann. Fragt sich nur, was passiert, wenn der Geldsack irgendwann doch mal leer ist und Laura mit einem traurigen Dagobert-Duck-Bild vor den Trümmern des Wendlerschen Größenwahns steht.