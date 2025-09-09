Laura Müller: Schlimmer geht immer! Fans nach neuer Wendung fassungslos
Laura Müller sorgt schon lange mit ihrem Auftreten für Schlagzeilen. Doch jetzt macht sie ihre Fans sprachlos …
Laura Müller und Michael Wendler stehen Arm in Arm bei "Let's Dance".
© IMAGO / Revierfoto
Viel nackte Haut? Peinliche, doppeldeutige Videos? Die Fans von Laura Müller (25) schockiert so schnell eigentlich nichts mehr. Seit langem zeigt sie ihren Körper bei OnlyFans und verdient so ein Vermögen.
Doch nun, passend zum Comeback ihres Mannes Michael Wendler (53), sorgt sie für ordentlich Wirbel. Und zwar ausgerechnet mit Handtüchern …
Überraschende Wende für Michael Wendler
Aber von Anfang an: Michael Wendler is back. Der Schlagersänger, der sich vor einigen Jahren mit kruden Aussagen zur Corona-Pandemie ins Aus geschossen hatte, feiert sein Comeback in Deutschland. Am 6. September stand er in Oberhausen auf der Bühne und gab ein Konzert. 5.500 Fans kamen in die Arena und jubelten dem 53-Jährigen zu.
Tja und zu so einem Comeback gehört natürlich auch gutes Merchandise. Doch wer denkt, dass man sich ausschließlich ein T-Shirt mit dem Konterfei des umstrittenen Musikers kaufen kann, der irrt. Der Wendler bietet noch etwas ganz anderes an: Handtücher mit seiner Frau Laura Müller.
Doppeldeutige Message auf den Handtüchern
Auf den Handtüchern sieht man Laura halbnackt posieren. Die Message darauf ist doppeldeutig und vulgär: „Leg dich drauf”. „Für alle die nicht nur den Wendler, sondern auch seine Frau Laura feiern. Gibt es exklusiv im Egalshop das: Mikrofaser Handtuch: Laura Müller - LEG DICH DRAUF”, heißt es auf der Instagram-Seite des Shops.
Das ist selbst den Fans zu viel. „Sie tut mir so leid irgendwie … wie ne Edelprostituierte, aber irgendwie rafft sie’s nicht”, heißt es unter anderem in den Kommentaren.
Vielen ist ihr Auftreten sowieso schon zu viel. Immer wieder stoßen den Followern die vulgären Instagram-Posts bitter auf. „Arme Frau. Sie tut mir leid. Sie kann wohl nicht anders”, schreibt ein User. Oder: „Liebe Laura, schämst Du Dich eigentlich nicht. Was macht der Wendler mit Dir oder liegt es in Deiner Natur? Das ist alles sehr grenzwertig und nicht schön. Und hat hier auf Insta nix zu suchen.”
Mit den Handtüchern schießen die beiden nun den nächsten Vogel ab. Doch all die Kommentare scheinen die beiden nur wenig zu beeindrucken …