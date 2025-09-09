Vielen ist ihr Auftreten sowieso schon zu viel. Immer wieder stoßen den Followern die vulgären Instagram-Posts bitter auf. „Arme Frau. Sie tut mir leid. Sie kann wohl nicht anders”, schreibt ein User. Oder: „Liebe Laura, schämst Du Dich eigentlich nicht. Was macht der Wendler mit Dir oder liegt es in Deiner Natur? Das ist alles sehr grenzwertig und nicht schön. Und hat hier auf Insta nix zu suchen.”