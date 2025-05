Laura Müller verrät in Skandal-Interview: Sie "kann sich nicht von Wendler trennen" – das ist der Grund

Wenn man die junge Frau so sieht, fragt man sich dennoch, was wohl aus ihr hätte werden können, hätte sie sich nicht an einen Mann gebunden, dessen Karriere auf verbrannter Erde und somit auf wackligen Beinen steht. Mit ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" hatte Laura eigentlich den Grundstein für eine erfolgreiche TV-Zukunft gelegt, doch dann kam ihr das Geschwurbel ihres Göttergatten in die Quere.