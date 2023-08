Lena Gercke: "Am Ende"! Sie kann einfach nicht mehr

Lena Gercke wechselte 2020 vom Model- in den Mama-Alltag. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne bekam die frühere "Germany's next Topmodel"-Gewinnern vor drei Jahren mit Tochter Zoe ihr erstes Kind. 2022 folgte dann das Zweite, Töchterchen Lia. Auf Instagram nimmt die 35-Jährige ihre Follower regelmäßig in ihrem Alltag als Zweifach-Mama mit - und zeigt auch die schwierigen Seiten. So auch jetzt: Lena verrät, dass sie aktuell "am Ende" sei und sogar eine Nacht auf dem Boden verbringen musste...