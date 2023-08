Lena Gercke: Sitzengelassen! Nun steht sie alleine da

Es gibt einfach diese miesen Wochen, in denen nichts nach Plan läuft. Lena hatte gerade so eine… Eigentlich stand alles im Zeichen der neuen Kollektion ihres Labels LeGer, die fotografiert werden musste. Eine extrem wichtige Phase für die Unternehmerin. Denn das Fotoshooting ist entscheidend für den Erfolg ihrer Marke. Doch dann das: Eins ihrer Mädchen wurde schwer krank – was dann passiert, wissen alle berufstätigen Mütter: Panisch muss man alles umorganisieren, sich um Betreuung kümmern, trösten, schlaflose Nächte überstehen – und dann irgendwie doch wieder fit für den Job sein.

"Wir schlagen uns seit zwei Tagen mit krass hohem Fieber rum. Aber heute Nacht war echt heftig… Mal sehen, ob ich die Augen heute noch aufkriege", informiert uns Lena via Instagram. Ihr Resümee der Woche? "Mama am Ende." Wie gut, wenn man sich in solchen Ausnahmesituationen auf Papa verlassen kann. Wenn er einfach ganz selbstverständlich übernimmt, sich auch nachts mal kümmert, damit Mama im Job performen kann.

Doch von so einem Papa kann Lena nur träumen. Denn ihr Dustin ging offenbar lieber seinem Hobby nach, während sie zu Hause einen Nervenzusammenbruch hatte. Auf Instagram postete Lena den Screenshot eines Facetime-Telefonats, der ihn ganz entspannt beim Angeln in der Natur zeigt. Seine Priorität scheint damit klar gesetzt. Und das muss eine moderne Frau wie Lena besonders bitter treffen.