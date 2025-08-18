Lena Gercke überrascht mit neuer Rolle bei "Die Höhle der Löwen"
Legt Lena Gercke ihre Modelkarriere auf Eis? Was hinter der Teilnahme bei "Höhle der Löwen" wirklich steckt, erfährst du hier.
Lena Gercke ist schon bald bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen.
© Imago / Eventpress
Lena Gercke (37) startet jetzt richtig durch – und das nicht auf dem Catwalk, sondern in der 18. Staffel von "Die Höhle der Löwen". Die ehemalige GNTM-Siegerin legt ihre Modelkarriere (vorerst) auf Eis und sorgt als Gast-Investorin bei Vox für Aufsehen!
Lena Gercke in "Die Höhle der Löwen": Vom Model zur Investorin
In der kommenden "Die Höhle der Löwen"-Staffel mischt Lena Gercke das Investorenteam ordentlich auf. Die Powerfrau ist gemeinsam mit dem bekannten Startup-Experten Christian Miele als Gast-Löwin mit dabei – und trifft auf alteingesessene Größen wie Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler und Frank Thelen.
Gercke zeigt sich ehrgeizig: "Für mich ist es eine riesige Ehre, mit dabei zu sein. Schließlich sitzen in dieser Sendung ja wirklich die Top-Unternehmer Deutschlands."
Lenas Unternehmergeist ist nichts Neues
Dass die Mutter zweier Kinder mehr kann als hübsch aussehen, hat sie längst bewiesen. Bereits 2017 gründete sie zusammen mit AboutYou ihre erfolgreiche Fashion- und Interiormarke "LeGer" by Lena Gercke. Die Lifestyle-Brand macht heute Millionenumsätze – kein Wunder, dass Lena jetzt auch in der Gründershow "Die Höhle der Löwen" eine gute Figur macht.
Fun Fact: Es ist nicht ihr erster TV-Ausflug ins Business. Bereits 2013 und 2014 saß sie als Jurorin bei "Das Supertalent".
So bereitet sich Lena auf die Löwen-Herausforderung vor
"Zur Vorbereitung habe ich mir auch noch mal ein paar Folgen angeschaut, um den Ablauf besser zu verstehen. Und natürlich auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für Typen sind, meine Mit-Löwen. Das war spannend. Aber ich habe auch nicht zu viel geschaut, weil ich mich gerne überraschen lasse", erklärt sie im RTL-Interview.
Mit Offenheit, Neugier und Biss geht Lena also in die Höhle – und dürfte dabei nicht nur die Gründer, sondern auch die Zuschauer überraschen.
Wie steht Lena zu dem Rest der Löwenbande?
Von den Löwen, die Lena sonst meist nur vom TV-Bildschirm kennt, ist die 37-Jährige mega beeindruckt: "Ich finde Judith unglaublich toll. Ich bin ein großer Fan von ihr. Sie ist eine absolute Powerfrau, hat wahnsinnig viel Know-how, und man spürt ihre jahrelange Erfahrung. "
Auch über ihren Kollegen Frank Thelen hat sie nur Gutes zu berichten: "Frank saß direkt neben mir – da war ich vorher unsicher, wie er auf mich reagieren würde. Aber ich war total überrascht, wie offen und freundlich er war. Wir haben auch privat viel gesprochen, da war direkt Sympathie da."
Aber auch Carsten Maschmeyer konnte punkten: "Carsten fand ich auch super sympathisch. Mit ihm habe ich mich hinter der Bühne viel über eigene Ideen ausgetauscht – er war ein richtig guter Sparringspartner."
Und zum Abschluss gibt's noch ein großes Lob für Ralf Dümmel: "Ralf ist einfach ein Herzensmensch. Super nahbar und authentisch. (...) Wir hatten sogar einen kleinen internen Pitch-Wettstreit, und da habe ich gemerkt, wie emotional er bei Entscheidungen ist."