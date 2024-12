"Let's Dance"-Aus? Christina Hänni denkt über einen Karrierewechsel nach

Christina Hänni könnte bald eine neue berufliche Richtung einschlagen. Während einer Instagram-Fragerunde verriet die 34-jährige Profitänzerin, dass sie sich neben ihrer "Let's Dance"-Karriere auch eine Zukunft in der Schauspielerei vorstellen kann. "Ich habe bisher nur kleine Gastauftritte gehabt, aber ich könnte mir gut vorstellen, mehr in diese Richtung zu gehen", teilte sie ihren Followern mit. Auch wenn sich Hänni noch unsicher ist, wie sie vor der Kamera abschneiden würde, betonte sie: "Ich würde mich auf jeden Fall voll reinhängen!" Mit ihren ersten kleineren Rollen scheint Hänni bereits Gefallen an der Schauspielerei gefunden zu haben. Vielleicht sehen wir die vielseitige Tänzerin schon bald in neuen TV-Formaten – doch dann als Schauspielerin.