"Let's Dance"-Profi-Challenge 2025 im Liveticker: Jetzt tanzen die Gefühle – und ein Paar schreibt Geschichte!

22.04 Uhr: Ekaterina Leonova & Valentin Lusin vertanzen die Emotion Wut. "Es war toll, weil es so authentisch, so dramatisch war", feiert Llambi den Auftritt. Er habe ihnen abgenommen, wie sie es "emotional rübergebracht" haben. "Man denkt, ihr tanzt 100 Jahre zusammen", schwärmt Motsi, dabei hatten die beiden nicht mal eine ganze Woche Trainingszeit. Valentin erklärt, dass er an den letzten vergessenen Hochzeitstag denken musste, während er das Thema Wut vertanzt hat. Der Hochzeitstag von ihm und Renata ist ganz nebenbei am heutigen Tag.