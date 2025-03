"Let's Dance": "Kampf mit dem Essen" – Paola Maria spricht über Krankheit

Bereits in der Vergangenheit habe Stress ihren Appetit stark beeinflusst. Doch in letzter Zeit hat sich ihre Lage verschlimmert: "Je mehr Leute mich darauf ansprechen, oh mein Gott, du hast so abgenommen, oder, du bist ja wirklich nur noch so eine halbe Portion, umso mehr empfinde ich Druck, wodurch ich erst recht keinen Appetit mehr habe," schreibt sie in einem ergänzenden Kommentar.