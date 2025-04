"Let's Dance"-Prognose: Simone Thomalla fliegt raus – aus diesem bitteren Grund!

Mehr denn je ist "Let's Dance" in dieser Staffel unberechenbar und stark abhängig von der Tagesform. Doch sollte alles so laufen, wie nun zu erwarten ist, scheint das Ergebnis nicht überraschend: Es könnte Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov treffen, aufgrund von zu wenig Jury-Lob und zu wenig Fan-Dynamik. Taliso Engel steht ebenfalls unter Druck, könnte aber dank der Sympathien und seiner zuletzt gesteigerten Leistung gerettet werden. Am kommenden Freitag wissen wir mehr!