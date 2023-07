"Let's Dance"-Star Evgeny Vinokurov: Traurige Beichte nach den Baby-News

"Wenn ich sage, ich freue mich, wird es nicht so ganz stimmen. Ich glaube, es gibt keine Worte, die meinen innerlichen Zustand beschreiben könnten. Alles bebt in mir. Leute, Ich werde Papa von einer kleinen Prinzessin", gibt der ehemalige Tanzpartner von Evelyn im gleichen Atemzug zu. Der Grund: Seine verstorbene Mama hat sich immer eine Enkeltochter gewünscht. "Jetzt haben wir das geschafft, leider ist meine Mama viel zu früh gegangen! Das macht mich etwas traurig in der Situation. Ich hoffe meine Mama sieht das alles."