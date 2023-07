Lilly Becker: Drogen-Drama nach der Trennung

In der kommenden Doku "The Rise and Fall of Boris Becker" des Streamingdienstes ITVX, packt Lilly Becker ganz offen aus, wie verletzt sie damals war. 2008 bekam sie nachts einen Anruf. "Ich wachte auf, mein Telefon klingelte." Die Nachricht, dass sich ihr Ex verlobt hat, traf sie tief. "Ich checkte plötzlich: Diese Frau ist jünger, schön. Das war niederschmetternd. Ich sagte: ,F…. it!’ Ich musste nach Ibiza. Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Der Schmerz sollte weggehen." Um zu vergessen, griff sie zu drastischen Mitteln: "Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen."

Die Verlobung hielt aber nicht lang und Lilly nahm ihren Boris zurück. 2009 folgte sogar die Hochzeit, Söhnchen Amadeus krönte das Glück. Ein Happy End gab es trotzdem nicht. Seit 2018 sind die beiden getrennt, die Scheidung läuft noch.