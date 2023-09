Loredana Wollny: Drama um Baby Aurelio! Jetzt schaltet sich Mama Silvia ein

Einige Follower finden, dass der Kleine nicht gesund aussieht. "Hat er das Down Syndrom?", fragt ein unverschämter User nach. Auch ein anderer findet: "Auf den ersten Blick hatte ich leider auch diese Frage im Kopf." Während einige die Kommentare nicht schlimm finden, schimpfen andere über so wenig Taktgefühl. "Wie kann man eigentlich so dumme Fragen stellen?", "Dir fehlt es an Gehirn" und "Weißt du überhaupt, was das ist? Der Kleine sieht doch vollkommen gesund und richtig niedlich aus!", lauten nur einige der vielen entsetzten Kommentare. Auch Oma Silvia ist stinksauer und kontert: "Und was hast du für eine Krankheit? Kenne ich nicht!" Ohje, mit solchen krassen Reaktionen hätte Loredana sicherlich nicht gerechnet...