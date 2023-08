Estefania Wollny: Bittere Trennung von ihrem Freund Ali

Doch die junge Liebe wird jetzt auf eine harte Probe gestellt. Estefania muss für Studioaufnahmen und Konzertvorbereitungen ständig nach Deutschland reisen. Ali wohnt jedoch in der Türkei. Dadurch sind die Turteltauben oft getrennt. "Wie verkraftet Estefania den Trennungsschmerz von Freund Ali?", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Sender RTLzwei.

Doch auch bei den anderen Familienmitgliedern ist einiges los. Lavinia und Sarafina sind wieder schwanger, Silvia will einen eigenen Laden in der Türkei eröffnen und Servet plant einen romantischen Heiratsantrag. Alle Einzelheiten erfahrt ihr in der neuen Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Ab dem 13. September geht es bei RTLzwei endlich los!