Calantha Wollny: Mysteriöses Verschwinden! Mama Silvia bricht ihr Schweigen

Wie RTLZWEI vor wenigen Tagen bekannt gab, werden die neuen Folgen von "Die Wollnys – eine schrecklich große Familie" bereits ab dem 13. September über die TV-Bildschirme flimmern werden. In der neuen Staffel wird es wie immer um den chaotischen Familienalltag gehen, um Sarafinas erneute Schwangerschaft und die Eröffnung ihrer Boutique in der Türkei wird ebenfalls ein Thema der neuen Folgen.

Da auf den Promo-Fotos ebenfalls Calantha Wollny zu sehen ist, fragen sich die Fans nun, ob die 22-Jährige nicht doch wieder dabei sein wird. Doch eine Userin stellt direkt klar, dass Mama Silvia ihre Tochter vermutlich gar nicht dabei haben will: "Calantha ist nicht in der Türkei und wenn man bei Google schaut, steht da, was Silvia von ihr hält und warum sie die Kleine bei sich hat ...". Damit wäre folgende Aussage gemeint: "Laut Calantha Wollny sei Silvia der Meinung, dass sie sich nicht richtig um Töchterchen Cataleya kümmern könne. Außerdem sei sie "dreckig" und nicht in der Lage, die Kleine ausreichend zu versorgen."

Das geht Silvia Wollny nun zu weit und stellt ein für alle Mal klar: "Das ist doch Mist, was da steht." Zwar haben sich Mama und Tochter wohl einmal ziemlich doll gestritten, doch das legte sich kurze Zeit später - jedoch wird Calantha Wollny weiterhin kein Teil der Reality-Show der Wollnys sein.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" geht am 13. September um 20:15 Uhr auf RTLZWEI los und läuft auch jederzeit bei RTL+.