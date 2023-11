Loredana Wollny: Süße Baby-Verkündung! "Gerade mal zehn Monate"

Aurelio ist noch nicht mal ein 1 Jahr alt und hat schon seine ersten Schritte gemacht. In ihrer Instagram-Story teilt Loredana ein Video, in dem ihr Sohn wackelig durchs Zimmer läuft. "Gerade mal zehn Monate und du machst das so klasse. Mama und Papa sind so stolz auf dich, mein Schatz. Wir lieben dich", freut sich Loredana. Aurelio ist wirklich früh dran. Die meisten Babys versuchen ihre ersten Schritte erst mit 12 bis 14 Monaten.