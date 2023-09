Loredana Wollny & Servet: Baby-Überraschung! Es flossen Freudentränen

Im Dezember letzten Jahres sind Loredana und Servet Eltern des kleinen Aurelios geworden. Doch er konnte leider nicht bei der Geburt in Deutschland dabei sein, weil er keine Einreisegenehmigung bekam. Deshalb wurde Servet lediglich per Video dazu geschaltet. In den neuen Folgen kommt Loredana endlich mit dem Kleinen in die Türkei. Servet kann es gar nicht glauben, als er seinen Sohn zum ersten Mal in echt sieht und wird von seinen Emotionen übermannt.