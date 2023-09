"Love Island": Dieser Promi-Sohn ist Kandidat der neuen Staffel

Hannes Mörl, der 24-Jährige Sohn des "Ich will Spaß"-Interpreten Markus Mörl wird Teilnehmer der achten "Love Island"-Staffel sein. Neben dem Promi-Sohn ziehen in diesem Jahr zum ersten Mal Zwillinge in die Villa: Vanessa und Jenny aus Bodenmais.

Der offizielle Instagram-Account von "Love Island" postete ein Bild der diesjährigen Teilnehmer:innen und schreibt dazu: "Diese 10 Islander ziehen am Montag in die Villa ein! Ihr seht richtig - mit Vanessa und Jenny sind sogar Zwillinge dabei! Mit den beiden stürzen sich Promi-Söhnchen Hannes, Ray, Laura, Leon, Evi, Fabi, Alessandra und Luca in das Liebesabenteuer ihres Lebens! Wir können kaum erwarten, wie das ausgeht".

Wir auch nicht! Am 11. September um 20:15 Uhr geht es auf RTLZWEI los.